 

В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар

14 марта 2023, 17:15 314 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РИА Новости
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Фото : МЧС Удмуртии/ВКонтакте

Фото : МЧС Удмуртии/ВКонтакте

Возгорание произошло на территории ТЭЦ в Ижевске, отключения электроэнергии по городу нет, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

"Поступило сообщение о возгорании на ТЭЦ-2 по улице Воткинское шоссе, 284. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение трансформатора и масла в обвалование на открытой площадке",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар уже локализован на площади 20 квадратных метров.

"Угрозы отключения электроэнергии на объектах Ижевска нет. К ликвидации пожара привлечены силы и средства Ижевского пожарно-спасательного гарнизона: 52 человека и 16 единиц техники", - сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

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Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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