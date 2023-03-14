В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар

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Возгорание произошло на территории ТЭЦ в Ижевске, отключения электроэнергии по городу нет, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.
"Поступило сообщение о возгорании на ТЭЦ-2 по улице Воткинское шоссе, 284. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение трансформатора и масла в обвалование на открытой площадке",- говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар уже локализован на площади 20 квадратных метров.
"Угрозы отключения электроэнергии на объектах Ижевска нет. К ликвидации пожара привлечены силы и средства Ижевского пожарно-спасательного гарнизона: 52 человека и 16 единиц техники", - сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.
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