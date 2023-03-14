В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар

Возгорание произошло на территории ТЭЦ в Ижевске, отключения электроэнергии по городу нет, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

"Поступило сообщение о возгорании на ТЭЦ-2 по улице Воткинское шоссе, 284. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение трансформатора и масла в обвалование на открытой площадке",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар уже локализован на площади 20 квадратных метров.