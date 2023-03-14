Речь идет об участке с 262 км по 270 км, который начали расширять с двух до четырех полос движения в 2021 году. На сегодняшний день эти работы выполнены на 90%.

Специалисты обновили дорожное покрытие, верхний слой которого устроили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменили 11 водопропускных труб, обустроили систему поверхностного водоотвода. Для удобства водителей оборудовали площадку отдыха, отремонтировали пересечения и примыкания, построили две двусторонние разворотные петли, исключающие небезопасные левые повороты. Для жителей с. Рогачевка и п. Лекарственный также устроены восемь автобусных остановок, пешеходные дорожки, наземные пешеходные переходы со светодиодными знаками и светофорами, нанесена разметка. Завершаются работы по обустройству: частично установлено барьерное ограждение, опоры линий электроосвещения и дорожные знаки.

После капитального ремонта участок дороги будет соответствовать параметрам II категории, количество полос движения увеличится до четырех, а ширина проезжей части составит 14 метров, что позволит вдвое повысить пропускную способность и обеспечить высокий уровень безопасности дорожного движения. Для предотвращения риска лобовых столкновений — самого опасного вида ДТП — встречные потоки транспорта разделят осевым барьерным ограждением.

Капитальный ремонт участка дороги планируется завершить в сентябре этого года. Однако дорожники делают все возможное, чтобы сдать объект досрочно — работы здесь ведутся с опережением календарного графика.

Кроме того, в ноябре введут в эксплуатацию мост через реку Токай на 365-м км трассы Р-298 Курск-Воронеж в Аннинском районе. Здесь выполнено устройство опор, смонтированы балки пролетных строений. Мостовикам также предстоит укрепить откосы конусов, устроить новое ездовое полотно, лестничные сходы, а также организовать систему очистных сооружений.

***В ведении ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Воронежской области находятся более 523 км следующих федеральных автодорог Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий», Р-193 Воронеж — Тамбов, Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон»- Тамбов- Волгоград- Астрахань (подъезд к г. Саратов), М-2 «Крым» Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород — граница с Украиной, соединительная дорога «Белгород-М-4 «Дон», А-134 подъезд от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Воронежу.