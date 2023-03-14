Задачей возведения распределительного пункта напряжением 110 кВ является возможность организации кабельного ввода на ПС 110 кВ Азино от КВЛ 110 кВ Киндери-Центральная.

Проект сооружения РП 110 кВ был разработан в результате обустройства новой трассы в стесненных условиях республиканской столицы. Возможным коридором для строительства Вознесенского тракта стал коридор охранной зоны ВЛ 110 кВ Киндери-Центральная. Энергетики пошли навстречу строителям и перевели 5-километровый отрезок существующей ВЛ 110 кВ Киндери-Центральная под землю, высвободив тем самым дополнительный участок для реализации имеющего стратегическое значение инфраструктурного объекта. Для сравнения: охранная зона ВЛ 110 кВ и КЛ составляет 20 метров и 1 метр соответственно.

Строительство распределительного пункта (закрытое распредустройство 110 кВ заключено в здание из сэндвич-панелей, размером 30х18 метров и высотой 10 метров) стало единственно верным решением на этот момент по организации кабельной отпайки от построенной кабельной линии. Все затраты по переустройству компенсированы заказчиком строительства ООО «ВОЛГА-АВТОДОР» и регламентируются договором об оказании услуг по выносу объектов электросетевого хозяйства. На выполнение всего комплекса работ потребовалось чуть менее двух лет, уточняет заместитель главного инженера КЭС Рустем Галимзянов.

В стране существуют аналогичные по функционалу объекты, и все они имеют нетиповые проекты, адаптированные под условия и требования заказчика. Уникальным является и это сооружение, возведенное под кураторством специалистов Казанских электрических сетей.

На данном этапе выполнены все наружные работы по строительству. Как рассказывает представитель подрядной организации, трудностей при монтаже не возникло: изготовитель металлоконструкций – татарстанский производитель достойно и в сроки справился с задачей по их изготовлению. В целом на строительство здания, обложенного сэндвич-панелями, ушло чуть более месяца, сейчас исполнители проводят внутренние отделочные работы. Также дооснащение оборудованием происходит и в подземном кабельном полуэтаже, который будет обеспечивать доступ персонала для осмотра и эксплуатации входящих кабелей.

Сейчас ведутся пусконаладочные работы установленного внутри здания электрооборудования. Это продукция российского производителя – ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (г. Великие Луки) - устанавливаемое в соответствии с технической политикой АО «Сетевая компания» стандартное оборудование отвечает всем требованиям надежности и безопасности.

Параллельно со строительством были выполнены работы по прокладке кабельных линий от КВЛ 110 кВ Киндери-Центральная. Все этапы работ выполняются в согласованные сроки.

После того, как РП будет поставлен под напряжение, будет произведен демонтаж двух опор воздушной линии 110 кВ, находящихся рядом с подстанцией «Азино» и Вознесенским трактом.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на весну 2023 года.