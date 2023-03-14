13 марта на базе Высоковольтного научно-исследовательского центра РФЯЦ–ВНИИТФ (ВНИЦ) обсудили перспективы использования имеющейся инфраструктуры ВНИЦ в рамках создания Всероссийского испытательного центра.

В совещании приняли участие представители Минпромторга России, ПАО «Интер РАО», Госкорпорации «Росатом» и АО «РАСУ».

С производственной площадкой Центра, составом испытательного оборудования и возможностями уникальной научной установки «Комплексный высоковольтный стенд» участников совещания познакомил начальник ВНИЦ Дмитрий Клименко. Гости посетили комплекс «Аллюр» испытательного полигона «Купол», а также им были продемонстрированы текущий потенциал, перспективные возможности имеющейся инженерной и транспортной инфраструктуры ВНИЦ.

На совещании начальник группы ультравысоких напряжений ВНИЦ Владимир Сысоев рассказал об имеющемся научно-техническом заделе и сохранившейся научной школе ВНИЦ РФЯЦ–ВНИИТФ в области защиты электротехнического оборудования от электромагнитного импульса естественного и искусственного происхождения.

Участники встречи обсудили важность и значимость увязки проекта создания Всероссийского испытательного центра с реализуемым с 2018 года отраслевым проектом Госкорпорации «Росатом» по созданию комплексного испытательного центра на базе ВЭИ и ВНИЦ РФЯЦ–ВНИИТФ.

В подписанном по итогам совещания протоколе указаны и сопутствующие созданию Всероссийского испытательного центра на базе ВНИЦ факторы: наличие в бессрочном пользовании земельного участка, необходимой для создания испытательного центра электрической мощности, железнодорожных и автомобильных подъездных путей.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина, Снежинск, Челябинская обл.) - один из двух ядерных центров России, внесший значительный вклад в реализацию советского «ядерного проекта». Основанный в 1955 году институт в настоящее время является крупным научно-исследовательским центром. Он успешно выполняет задачи государственного оборонного заказа, активно работает по гражданской тематике. http://www.vniitf.ru/

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Создание Всероссийского испытательного центра будет способствовать укреплению технологического суверенитета в энергетике и повышению надежности функционирования инфраструктурных систем, обеспечению энергетической безопасности России.

Источник: Пресс-служба РФЯЦ–ВНИИТФ