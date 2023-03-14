Российский международный энергетический форум в этом году пройдет 18-20 апреля. «ЭнергоИнновация» по традиции является соорганизатором деловой части мероприятия. Ассоциация организует конференцию «Международное сотрудничество в обеспечении собственной генерации для промышленных предприятий (локализация, параллельный импорт, импортозамещение)». Она пройдет 18 апреля 2023 года с 14:00 до 16:00.

Модератором дискуссии выступит Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», доктор политических наук Михаил Смирнов.

Игорь Турусов, заместитель генерального директора ООО «ИНГК» познакомит участников конференции с проектами их компании по разработке и локализации изготовления в РФ мобильных и стационарных агрегатов энергетических с газотурбинным приводом». Вячеслав Шипов, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «РУМО», представит предложения по импортозамещению РУМО в сегменте малой распределенной электростанции, а также озвучит проблемы и решения. Мария Симакова, основатель и генеральный директор Agile Customs & Logistics выступит с докладом «Импорт в новых геополитических реалиях». Дмитрий Турчин, директор по коммерции ООО «РЭНЕРА» расскажет об обеспечении бесперебойного питания ответственных нагрузок и обслуживании жизненного цикла батарей.

Также в числе спикеров конференции Ренат Валиуллин, постоянный представитель Республики Татарстан в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Сергей Кривых, заместитель Президента Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» и другие.

Напомним, Российский международный энергетический форум — ключевая площадка для обмена бесценным опытом, информацией о технологических достижениях и научных разработках, обсуждения инновационных идей и направлений развития энергетической отрасли.

Масштабная конгрессная программа РМЭФ-2023 объединит десятки тематических конференций и круглых столов, посвящённых инновационному развитию топливно-энергетической отрасли и вызовам, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики.