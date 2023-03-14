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14 марта 2023, 14:30 402 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: dan-news.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: t.me/Novosti_Makeevka

Фото: t.me/Novosti_Makeevka

Макеевский кабельный завод наметил на текущий год обновление оборудования и обустройство нового цеха. Об этом ДАН сообщила заместитель директора МКЗ Елена Козакова.

«Мы будем заниматься заводом — реконструировать, добавлять оборудование, расширяться. Дополнительно хотим построить еще один цех достаточно большой площади и с новым оборудованием. Пока занимаемся оформлением документов на землю», — сказала Козакова.

Она добавила, что строительство нового цеха запланировано также на этот год. Его обустройство позволит улучшить качество продукции и производить более дорогостоящую номенклатуру товаров. Кроме того, ожидается ускорение процесса производства. 

Ранее сообщалось, что в 2022 году завод открыл филиалы и склады в Ростове-на-Дону, Одинцово, Санкт-Петербурге и Волоколамске.

МКЗ работает с 2011 года, производит кабели, провода и шнуры различного назначения — более 2000 маркоразмеров. Продукция востребована в строительстве, транспорте, металлургии, машиностроении и горнодобывающей промышленности. В начале 2018 года на заводе смонтирована линия по скрутке алюминиевых жил, заработала линия по волочению медной проволоки. Создано собственное конструкторское бюро.

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Метки: ДНР, МАКЕЕВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, МКЗ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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