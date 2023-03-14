Макеевский кабельный завод наметил на текущий год обновление оборудования и обустройство нового цеха. Об этом ДАН сообщила заместитель директора МКЗ Елена Козакова.
«Мы будем заниматься заводом — реконструировать, добавлять оборудование, расширяться. Дополнительно хотим построить еще один цех достаточно большой площади и с новым оборудованием. Пока занимаемся оформлением документов на землю», — сказала Козакова.
Она добавила, что строительство нового цеха запланировано также на этот год. Его обустройство позволит улучшить качество продукции и производить более дорогостоящую номенклатуру товаров. Кроме того, ожидается ускорение процесса производства.
Ранее сообщалось, что в 2022 году завод открыл филиалы и склады в Ростове-на-Дону, Одинцово, Санкт-Петербурге и Волоколамске.
МКЗ работает с 2011 года, производит кабели, провода и шнуры различного назначения — более 2000 маркоразмеров. Продукция востребована в строительстве, транспорте, металлургии, машиностроении и горнодобывающей промышленности. В начале 2018 года на заводе смонтирована линия по скрутке алюминиевых жил, заработала линия по волочению медной проволоки. Создано собственное конструкторское бюро.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter