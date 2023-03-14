Консорциум во главе с инжиниринговой Tractebel и дноуглубительными DEME и Jan De Nul Group разработали плавучую платформу Seavolt для солнечных панелей. Демонстрационный образец будет спущен на воду в бельгийской акватории Северного моря летом 2023 г.

Внешне платформа будет напоминать полупогружную буровую установку, которая используется при проведении поисково-разведочных работ в открытом море: «палубу» с установленными на ней солнечными панелями будут удерживать четыре опоры, к которым снизу будут прикреплены понтоны, заполняемые водой. Понтоны после вывода платформы в море будут прикрепляться якорями к морскому дну, при этом «палуба» будет оставаться над водой на высоте в несколько метров, что позволит минимизировать риск попадания волн на солнечные панели. Конструкция тем самым будет «повторять» поплавок, сохраняющий плавучесть при погружении в жидкость.

Инновация расширит сферу применения надводных солнечных панелей, для монтажа которых пока что используются преимущественно озера и гидроэлектростанции (ГЭС). Например, индийская NTPC в 2022 г. установила солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 100 мегаватт (МВт) и площадью 243 гектара на поверхности водохранилища, расположенного в городе Рамагундам в штате Телангана на юге страны. В свою очередь, португальская Solaris Float в 2020 г. ввела в строй плавучую демонстрационную СЭС мощностью 50,7 киловатт (кВт) на озере Остворнсе Меер на западе Нидерландов: круглая по форме установка, скрепленная с дном с помощью якорей и тросов, оборудована трекерами, которые могут менять наклон и азимут солнечных панелей в зависимости от времени суток.

Проект также может облегчить достижение окупаемости плавучих СЭС, которая отчасти зависит от географии их размещения.

«Если станция находится где-то на низкой широте, то уровень получаемого излучения выше. В подобных местах плавучие станции будут, скажем, приносить больше прибыли, учитывая, что мы установим их на высоких широтах. То есть, вопрос именно в том, где мы их установим. Чем больше излучения получают панели, тем быстрее они окупятся», – отмечал в интервью ассоциации «Глобальная энергия» Хесан Зиар, профессор Делфтского технического университета.

Солнечные электростанции – второй по распространенности источник возобновляемой энергии. Если глобальная мощность действующих гидроэлектростанций (ГЭС) по итогам 2021 г. достигла 1360 гигаватт (ГВт), то для ветрогенераторов этот показатель составил 825 ГВт, а для СЭС – 849 ГВт. Из них 843 ГВт приходилось на наземные и плавучие СЭС, а 6 ГВт – на гелиоконцентраторы, согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).