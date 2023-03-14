Россия продолжает ответственно выполнять свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, диверсифицирует энергоэкспорт, об этом заявил Николай Шульгинов на третьем совещании Министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава российского Минэнерго отметил, что энергетический сектор по-прежнему сталкивается с новыми вызовами, и нынешняя геополитическая ситуация негативно сказывается на мировых энергетических рынках.

«Причинами мирового энергокризиса стали многолетнее недоинвестирование в нефтегазовый сектор и резкие колебания спроса в результате пандемии коронавируса. Сейчас к этим причинам добавились использование западными странами спроса на энергоресурсы в политических целях, что привело к нарушению глобальных логистических цепочек», – рассказал Николай Шульгинов.

Министр подчеркнул, что сейчас страны-инициаторы ограничений сами столкнулись с неблагоприятными экономическими последствиям, и в будущем политика западных стран будет вести к всё большей волатильности всех мировых товарных рынков.

«Вопросы энергетической безопасности, особенно после безнаказанной диверсии против магистральных газопроводов «Северный поток», вновь вышли на передний план», – рассказал он.

По его словам, возрастает количество новых вызовов и угроз в цифровом пространстве, в том числе увеличилась интенсивность атак на информационные ресурсы, в частности объекты критической информационной инфраструктуры увеличилась.

При этом, Министр отметил, что российская энергетическая отрасль достойно справляется с ограничениями и демонстрирует стабильную работу. «Россия продолжает ответственно выполнять свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, диверсифицирует энергоэкспорт», – добавил он.

По словам Николая Шульгинова для формирования общего энергетического будущего необходим широкий деполитизированный диалог между странами.

«Расширение сотрудничества на пространстве ШОС – это наша стратегическая, внеконъюнктурная задача. Работаем над её реализацией как в восточном, так и южном направлениях», – сказал Глава российского Минэнерго.

В частности, по его словам, страны объединения сформировали комплекс крупнейших энергетических проектов Евразии, включая модернизацию и строительство взаимосвязанной энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры на континенте.