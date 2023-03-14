Авторы и источники / Правообладателям Фото: CARNEGIE MELLON UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING

Инженеры из США разработали мягкий самовосстанавливающийся материал с проводимостью, как у металла. Он может поддерживать цифровую электронику и двигатели, сообщает Университет Карнеги-Меллона. Из этого материала, который описан в журнале Nature Electronics, можно создавать новое поколение «умных» мягких роботов.

«Это первый мягкий материал, который может поддерживать достаточно высокую электропроводность для поддержки цифровой электроники и энергоемких устройств, — сказал ведущий автор работы Кармель Маджиди (Carmel Majidi), профессор Университета Карнеги-Меллона. – Мы показали, что вы действительно можете использовать его для двигателей».

Ученые сделали из нового материала три разные модели. Первое – робот-«улитка», устойчивый к повреждениям. Батарейка и электродвигатель для управления движением были встроены в мягкую поверхность робота. Ученые попробовали разрезать проводящий материал – и скорость «улитки» упала более чем на 50%. Благодаря свойствам самовосстановления, когда материал был повторно подключен вручную, робот восстановил электрическое соединение и вернул 68% своей первоначальной скорости.

Вторая демонстрационная модель, которую сделали из нового геля – модульная схема для питания игрушечной машины. Один кусок геля первоначально соединил игрушечную машинку с мотором. Когда инженеры разделили этот гель на три части и соединила одну часть со светодиодом на крыше, они смогли восстановить связь автомобиля с двигателем, используя две оставшиеся части.

Наконец, ученые сделали изменяемый биоэлектрод для измерения мышечной активности в разных частях тела. Помимо мониторинга здоровья, мягкие роботы из самовосстанавливающегося, проводящего электричество геля можно использовать для наблюдения – например, за качеством воды – в труднодоступных местах.

Источник: www.meche.engineering.cmu.edu