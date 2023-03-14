В рамках реализации ремонтной программы 2023 года специалисты компании «Россети Кубань» выполнят капитальный ремонт воздушных линий электропередачи (ЛЭП) основной и распределительной сети протяженностью более 680 км, на которых заменят около 100 опор и свыше тысячи изоляторов.

Реализация запланированных мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения порядка 128 тыс. жителей, а также социально значимых объектов и крупных предприятий района.

Особое внимание будет уделено расчистке охранных зон воздушных линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности. В течение 2023 года запланирована расчистка 24 га трасс ЛЭП 0,4-110 кВ в 14 сельских поселениях района.

Всего на реализацию мероприятий ремонтной программы и технического обслуживания подстанционного оборудования и ЛЭП различного класса напряжения в Славянском районе Краснодарского края планируется направить в 2023 году 33 млн рублей.

Ежегодная реализация программы ремонта и технического обслуживания энергообъектов – основа повышения надежности и качества электроснабжения потребителей и подготовки электросетевых объектов «Россети Кубань» к курортному и осенне-зимнему периодам.