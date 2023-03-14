«Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы для обеспечения электроснабжением теннисного центра и ледовой арены в Раменках на западе столицы. В рамках капитального ремонта спорткомплекса «Мосфильмовский» модернизируются инженерные коммуникации: системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции.

Для обеспечения мощностью «Россети Московский регион» установили новую трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 630 кВА каждый. Она оснащена системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии. Проложено восемь кабельных линий 0,4 кВ и четыре кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 1600 м. Присоединенная мощность составит 1,3 МВт. Напряжение на объекты будет подано по готовности заявителя.