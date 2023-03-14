Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» обеспечили электроснабжение базовых станций сотовой связи (БССС) в селах Семеновка и Спартак Федоровского района, а также Степное - Энгельсского.

Электрическая мощность на объекты телекоммуникационной инфраструктуры поступает с подстанций 110/10 кВ «Мокроус», «Плес» и 35/10 «Приволжская». С целью учета объема потребления электроэнергии смонтированы трехфазные счетчики с дистанционной передачей данных.

Присоединение к электрическим сетям новых базовых станций способствует развитию телекоммуникационной инфраструктуры региона.

Новые БССС позволяют расширить зону уверенного приема сигнала сотовой связи, повысить качество голосовой коммуникации и мобильного доступа в интернет, расширяют возможности работы с современными цифровыми сервисами.

В текущем году энергетики уже обеспечили электроснабжение БССС в селах Краснокутского и Ровенского районов.

Подать заявку на ТП можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». С 2022 г. техническая возможность обращения реализована и в приложении Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.