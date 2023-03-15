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Проект поставок "зеленой" энергии предполагает передачу электроэнергии от морских станций на Каспии через территорию Азербайджана и Грузии, следом по дну Черного моря в Европу
Для увеличения экспорта электроэнергии в Европу Азербайджану необходимо осуществить дополнительные инвестиции в Грузию, заявил во вторник азербайджанский президент Ильхам Алиев на состоявшейся в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.
В ходе февральского заседания комитета проекта экспорта "зеленой" энергии из Азербайджана была достигнута договоренность, что это будет интегрированный проект по поставкам электроэнергии от морских ветряных станций на Каспии в ЕС, передал Sputnik Азербайджан.
Алиев подчеркнул, что объем электропередачи по дну Черного моря на первом этапе проекта планируется на уровне 4 ГВт.
"Но для этого нам необходимо расширить линии передач в Грузии. Иначе это будет абсолютно бесполезно", – сказал азербайджанский лидер.
Он указал, что в Европе, в том числе и в Германии, выросла потребность в "зеленой" энергии.
"Все эти факторы демонстрируют, что "зеленая" энергия из Азербайджана скоро будет иметь не меньшую важность, чем природный газ", – заявил Алиев.
В декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. Речь идет о строительстве подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.
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