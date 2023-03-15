Авторы и источники / Правообладателям Фото: press-service of the Tbilisi City Hall Инфографика: Вероятный маршрут поставок электроэнергии из Азербайджана в ЕС © Sputnik / Elnur Salayev

Проект поставок "зеленой" энергии предполагает передачу электроэнергии от морских станций на Каспии через территорию Азербайджана и Грузии, следом по дну Черного моря в Европу

Для увеличения экспорта электроэнергии в Европу Азербайджану необходимо осуществить дополнительные инвестиции в Грузию, заявил во вторник азербайджанский президент Ильхам Алиев на состоявшейся в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

В ходе февральского заседания комитета проекта экспорта "зеленой" энергии из Азербайджана была достигнута договоренность, что это будет интегрированный проект по поставкам электроэнергии от морских ветряных станций на Каспии в ЕС, передал Sputnik Азербайджан.

Алиев подчеркнул, что объем электропередачи по дну Черного моря на первом этапе проекта планируется на уровне 4 ГВт.

"Но для этого нам необходимо расширить линии передач в Грузии. Иначе это будет абсолютно бесполезно", – сказал азербайджанский лидер.

Он указал, что в Европе, в том числе и в Германии, выросла потребность в "зеленой" энергии.

"Все эти факторы демонстрируют, что "зеленая" энергия из Азербайджана скоро будет иметь не меньшую важность, чем природный газ", – заявил Алиев.

В декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. Речь идет о строительстве подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.