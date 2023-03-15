Для увеличения провозной способности Восточного полигона до 2027 года планируется обновить генерирующие мощности, построив новые и модернизировав имеющиеся, что позволит нарастить их до 4,3 ГВт. Об этом сказал министр энергетики Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

"Для ее (провозной способности Восточного полигона - прим. ТАСС) наращивания до 2027 года планируется обновление генерирующих мощностей посредством нового строительства и модернизации с увеличением их установленной мощности до 4,3 ГВт", - отметил он.

Министр напомнил, что в настоящее время завершено строительство более 2 тыс. МВА трансформаторной мощности и 2,5 тыс. км линий электропередачи, благодаря чему провозная способность Восточного полигона по итогам 2022 года достигла своего целевого значения.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривал увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн.

Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год, его планировалось завершить в 2024 году.

Общие инвестиции, необходимые для реализации проектов для энергоснабжения расширения Восточного полигона РЖД, в 2023-2024 годах составят около 350 млрд рублей.