Немецкие системные операторы 50Hertz и Amprion и немецко-нидерландский системный оператор TenneT совместно с федеральным Министерством экономики и защиты климата (BMWK) представили предварительные планы по строительству сетевой инфраструктуры в Северном море, предусматривающие объединение в составе единой электрической сети шельфовых ВЭС совокупной мощностью 10 ГВт.

Вырабатываемая шельфовыми ВЭС электроэнергия будет передаваться в энергосистемы Германии и соседних стран, например, Дании и Нидерландов. Таким образом создаются так называемые гибридные соединения, которые позволят расширить международный обмен электроэнергией. Кроме повышения безопасности энергоснабжения создание объединенной сети обеспечит и более эффективную эксплуатацию шельфовых соединений.

По оценке BMWK, благодаря дополнительным шельфовым соединениям Германия в периоды высокого спроса получает возможность импортировать более дешевую «зеленую» электроэнергию, снижая потребность в дополнительной загрузке своих электростанций на ископаемом топливе, и в то же время снизить ограничения на выработку собственной ВИЭ-генерации в периоды низкого внутреннего спроса благодаря экспорту. Представленные планы показали направление трансформации энергосистемы Германии в тесном сотрудничестве с соседними странами, когда шельфовая ветроэнергетика должна будет сыграть ключевую роль в формировании климатически нейтральной энергосистемы.

Дополнительно BMWK заказало исследование по изучению преимуществ создаваемой международной электрической сети в Северном море. Результаты исследования показывают, что объединение сетей позволяет снизить совокупный объем выбросов парниковых газов, повысить надежность электроснабжения, более эффективно использовать занимаемые акватории и значительно экономить затраты на развитие и эксплуатацию шельфовых ВЭС и сетевой инфраструктуры.

Благодаря объединению шельфовых ВЭС в общеевропейскую энергосистему может быть интегрировано значительно больше ресурсов на базе ВИЭ. В качестве следующего шага соответствующие планы системных операторов должны быть включены в официальные процессы подготовки планов по развитию энергосистем в Германии и в ЕС.

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