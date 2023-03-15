Работы на Восточном полигоне РЖД продолжатся в 2023 году с учетом корректировок инвестиционной программы второго этапа. Тем временем положительное заключение Главгосэкспертизы России получил проект развития путевого хозяйства станции Кирба в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия.



Раздельный пункт Кирба расположен на 343-346 км железнодорожной линии Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Проект модернизации путевой инфраструктуры предполагает переустройство разъезда Кирба в промежуточную железнодорожную станцию с учетом дальнейшего ее развития.

«Реконструкция станции Кирба на Восточном полигоне пройдет с учетом параметров особо грузонапряженной железной дороги с расчетным весом поездов 7100 тонн. Второй путь будет расположен с левой стороны, с учетом увязки принятых решений с проектом строительства двухпутной вставки на перегоне Ханкуль – Кирба Красноярской железной дороги», - рассказал Юрий Рыбак, главный специалист Отдела локальных экспертиз по объектам транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России.

На станции планируется устройство двух низких пассажирских платформ с навесами. Для посадки и высадки в вагоны людей с ограниченными возможностями предусмотрены специализированные подъемники. Для безопасного перехода через железнодорожные пути предусматривается устройство двух пешеходных переходов III категории в одном уровне с головкой рельса. Пешеходные переходы будут расположены на расстоянии 20 м от проектируемых пассажирских платформ.



Эксперты также рассмотрели включенные в проект решения по обеспечению сохранности выявленных вблизи станции Кирба объектов культурного наследия - «Одиночный курган Доможаков-7», «Одиночный курган Доможаков-11», «Курганный могильник Доможаков-12».



Застройщик – ОАО «Российские железные дороги».



Генеральный проектировщик – АО «Росжелдорпроект».