Россия на текущий момент восстановила газоснабжение более 200 тыс. и электроснабжение более 50 тыс. потребителей в новых субъектах РФ. Страна за ближайшие три года восстановит работу объектов тепловой и гидрогенерации до мощности в 3,5 ГВт, сообщил в Госдуме министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"К восстановительным работам привлекались более 3 тыс. сотрудников энергокомпаний и подрядных организаций, в том числе местных. Это позволило восстановить газоснабжение более 200 тысяч и электроснабжение более 50 тысяч потребителей", - сказал он.

"Но более амбициозные задачи еще впереди. В течение ближайших трех лет предстоит восстановить оборудование действующих объектов тепловой и гидрогенерации до располагаемой мощности, а это дополнительно более 3,5 ГВт", - добавил министр.

По его словам, в настоящее время энергосистемы, а также системы газоснабжения новых субъектов Российской Федерации технологически интегрированы в единую энергосистему и единую систему газоснабжения России. Восстановлены электрические связи и магистральные газопроводы, в том числе со стороны Крымского полуострова.

Шульгинов отметил, что одним из основных приоритетов для министерства продолжает оставаться налаживание функционирования всех отраслей ТЭК в новых субъектах Российской Федерации.