В Черноморском РДУ состоялось рабочее совещание с руководителями Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым и Управления по тарифам города Севастополя, на котором директор филиала Системного оператора Евгений Донцов рассказал о новой системе планирования перспективного развития электроэнергетики и правилах разработки и утверждения основных программных документов отрасли.

Директор Черноморского РДУ напомнил, что новая система планирования, предусматривающая разработку Системным оператором основополагающих документов перспективного планирования, начала действовать с 1 января 2023 года. Сейчас Системный оператор разрабатывает перспективные планы развития как ЕЭС России, так и энергосистем регионов.

Евгений Донцов сделал обзор основных требований и процедур, предусмотренных Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, которые были утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 № 2556.

«Правила разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России – являются базовым подзаконным актом, без которого невозможно применение новой системы перспективного планирования как таковой. Этот документ задает требования к содержанию документов перспективного развития электроэнергетики, порядку их разработки, обсуждения и утверждения, а также устанавливает механизмы взаимодействия Системного оператора и заинтересованных лиц при их разработке. Таким образом, Правила являются каркасом для всей системы планирования перспективного развития электроэнергетики», – отметил директор Черноморского РДУ.

Евгений Донцов отдельно остановился на вопросах разработки прогнозных показателей и балансов мощности и электроэнергии в рамках новой системы планирования в соответствии с требованиями Методических указаний по проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286.

«Методики формирования долгосрочных и среднесрочных прогнозов потребления электроэнергии и мощности при разработке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России учитывают большое количество факторов: динамику изменения потребления электрической энергии и мощности, рост перспективных нагрузок, обусловленных технологическим присоединением новых потребителей, прогнозы социально-экономического развития субъектов РФ. Эти факторы определяют тренды изменения уровней потребления электрической энергии и мощности в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Их учет позволяет принять взвешенные и скоординированные решения по развитию региональных электроэнергетических систем. На этапах формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России, разрабатываемые прогнозы по субъектам Российской Федерации также должны быть базовыми для принятия соответствующих решений», – подчеркнул Евгений Донцов.

В заключение руководитель Черноморского РДУ отметил, что первая в новой системе перспективного планирования Схема и программа развития электроэнергетических систем России, описывающая планы развития ЕЭС России и региональных энергосистем, в том числе энергосистемы Крыма, на 2023–2028 годы, уже утверждена Минэнерго России 28 февраля.