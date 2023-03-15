 

В Находке будут судить местного жителя за кражу кабелей с судоремонтного завода на 350 тысяч рублей

15 марта 2023, 15:30 208 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: nakhodka.media
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Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Находкинский Линейный отдел МВД России на транспорте окончил расследование уголовного дела по фактам серии краж кабеля с портальных кранов судоремонтного завода. Перед судом окажется 22-летний местный житель, сообщает ИА Nakhodka.Media со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

По версии следствия, обвиняемый с сентября по ноябрь прошлого года проникал на территорию судоремонтного завода, при помощи ножовки по металлу отпиливал кабель и выносил с территории завода, разделывал и сдавал на лом. Сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей.

В настоящее время следователями следственного отдела Находкинского ЛО МВД России на транспорте расследование уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.158 УК РФ направлено в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Вынесения приговора обвиняемый будет дожидаться в следственном изоляторе.

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Метки: ВАНДАЛИЗМ, КРАЖА

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