Находкинский Линейный отдел МВД России на транспорте окончил расследование уголовного дела по фактам серии краж кабеля с портальных кранов судоремонтного завода. Перед судом окажется 22-летний местный житель, сообщает ИА Nakhodka.Media со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

По версии следствия, обвиняемый с сентября по ноябрь прошлого года проникал на территорию судоремонтного завода, при помощи ножовки по металлу отпиливал кабель и выносил с территории завода, разделывал и сдавал на лом. Сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей.

В настоящее время следователями следственного отдела Находкинского ЛО МВД России на транспорте расследование уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.158 УК РФ направлено в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Вынесения приговора обвиняемый будет дожидаться в следственном изоляторе.