Участок дороги Казань - Оренбург на южном выезде из столицы Татарстана расширят до шести полос движения. Работы завершат к ноябрю 2023 года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

"Речь идет об участке км 10+910 - км 13+700 автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург, по которому ежедневно проезжает 56 тыс. автомобилей. Для соответствия участка дороги существующей интенсивности в рамках капитального ремонта предусмотрено увеличение количества полос движения с четырех до шести путем расширения проезжей части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начать работы планируется весной при наступлении устойчивых плюсовых температур, завершить - к ноябрю 2023 года.

В пресс-службе сообщили, что существующую дорожную одежду усилят, а новую создадут в границах полосы отвода. Кроме того, на участке установят барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки, недостающие металлические опоры наружного электроосвещения.

"Для удобства жителей поселка Корнер Гарден СНТ "Ромашка" обустроят две новые остановочные площадки с автопавильонами и переходно-скоростными полосами, а также устроят пешеходные тротуары к ним", - говорится в сообщении.

Протяженность дороги Р-239 Казань - Оренбург в границах Республики Татарстан составляет 388,5 км. В 2023 году также приступят к капитальному ремонту участков км 43+500 - км 53+000 и км 340+000 - км 346+900 с расширением полос движения до четырех.