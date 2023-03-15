Компания Minnkota Power планирует построить установку по улавливанию CO2 на втором блоке угольной электростанции Milton R. Young мощностью 455 мегаватт (МВт) в штате Северная Дакота. Проект стоимостью $1,4 млрд позволит ежегодно утилизировать 3,5 млн т углекислого газа, что в полтора раза превышает выбросы соседней с США Канады от сжигания попутного нефтяного газа.

Улавливание CO2 будет происходить с помощью растворителя на аминовой основе. Дымовой газ будет направляться в скруббер, где он будет очищаться от диоксида серы и охлаждаться со 100 до 30 градусов Цельсия, а затем – подаваться в абсорбер, заполненный аминовым растворителем, поглощающим CO2. Обогащенный растворитель будет направляться в десорбер, где в результате нагревания до 120 градусов Цельсия из жидкости будет выделяться углекислый газ, который будет поступать в компрессорную установку для сжижения под воздействием высокого давления. Наконец, на завершающем этапе сжиженный CO2 будет закачиваться в породу песчаника, расположенной на глубине почти в 2 км ниже от близлежащей шахты по добыче бурого угля.

Проект получил субсидию на $15 млн от Исследовательского фонда бурого угля Северной Дакоты, а также налоговые льготы на $2,1 млрд, которые будут действовать в течение первых 45 кварталов. По оценке Minnkota Power, на каждую тонну улавливаемого CO2 будет в среднем приходиться по $50 налоговых льгот. Такая схема облегчит поиск дополнительных инвесторов для строительства крупнейшей в мире CCUS-установки в сфере электроэнергетики.

Электрогенерация остается одним из двух крупнейших эмитентов углекислого газа: по оценке McKinsey, на ее долю приходится 30% глобальных выбросов CO2, остальные 70% распределены между промышленностью (30%), транспортом (19%), жилищным сектором (6%), а также лесным и сельским хозяйством (15%). При этом угольная генерация является наиболее углеродоемкой: если выработка 1 киловатт-часа (кВт*ч) электроэнергии на угольных станциях сопряжена с выбросами 820 граммов CO2, то для газовых станций этот показатель составляет 490 граммов, а для биомассовых – 230 граммов, согласно оценке Международной группы экспертов по изменению климата (IPCC).

Снизить углеродный след в угольной генерации можно за счет таргетированных мер по всей цепочке использования твердого топлива, заявлял в интервью изданию «Вести в электроэнергетике» лауреат премии «Глобальная энергия» Зинфер Исмагилов.