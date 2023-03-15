В Восточном Крыму ГУП РК «Крымэнерго» ведет новое строительство и продолжает системную работу по обслуживанию электросетевого хозяйства.

ГУП РК «Крымэнерго» продолжает выполнять свои обязательства в рамках договоров техприсоединения. Так, в городском округе Феодосия за 2 месяца 2023 года выполнено 76 заявок. Для этого специалисты смонтировали более 5 км кабельных и воздушных линий электропередачи мощностью 0,4 кВ, подключили приборы учета. Среди новых абонентов и потребителей, которым увеличили мощность энергопринимающих устройств, - общество водно-моторного спорта, предприятие общественного питания, МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Феодосии Республики Крым» и другие.

Наращивание темпов сетевого строительства – одна из приоритетных задач для ГУП РК «Крымэнерго». Напомним, что оформить заявку на технологическое присоединение можно самостоятельно в личном кабинете техприсоединения на официальном сайте по ссылке: https://tp.crimea-energy.ru/login.

Также в целях улучшения качества и стабильности электроснабжения предприятие непрерывно ведет плановое обслуживание энергетической инфраструктуры региона. В рамках данной программы с начала года в Феодосии и окрестностях заменено свыше 4 километров провода, расчищено более 8 гектаров трасс ЛЭП, проведен капитальный ремонт 12 трансформаторных подстанций и 25 выключателей различных типов, а также выполнена замена 16 опор.