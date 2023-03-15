 

Перевозки якутского угля через станцию Беркакит увеличатся после ее реконструкции

15 марта 2023, 14:00 249 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

«Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) приступила к реконструкции станции Беркакит, крупнейшей на Дальневосточной магистрали по объемам погрузки каменного угля. В итоге увеличится пропускная способность для постоянно растущего грузопотока с якутских месторождений угля.

По проекту предстоит удлинить 10 действующих и 2 тупиковых пути, уложить 24 стрелочных перевода. На станции внедрят цифровую систему управления движением МПЦ-ЭЛ (разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520), установят мачты для радиосвязи, построят компрессорные и пункты обогрева.

Сейчас на объекте идут подготовительные работы: из периметра застройки вынесли коммуникации СЦБ и связи, опоры воздушных линий. На следующем этапе механизаторы приступят к отсыпке земляного полотна под новый путь.

После реконструкции станция Беркакит сможет принимать длинносоставные поезда из 71 вагона вместо 56. Ежедневно через нее будут проходить более 700 вагонов с нерюнгринским углем (до реконструкции – 500).

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство 

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