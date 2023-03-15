В 2022 году «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям 829 социально значимых объектов, а также 65 жилых комплексов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Их общая присоединенная мощность превысила 142 МВт.

Энергетики выделили​ более 4 МВт​ для обеспечения технологического присоединения 10 школ и 5 МВт - для 25 учреждений дошкольного образования в городе и области. Также на территории двух регионов энергетики подключили 47 спортивных объектов почти на 8 МВт, 23 объекта здравоохранения на 4,5 МВт и 65 жилых комплексов на 62,5 МВт.

Напомним, с 1 июля 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правила технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которыми по-новому определяется размер платы за технологическое присоединение, в том числе льготная ставка. При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться рассрочкой. Также из существенных изменений следует отметить:

сокращен перечень документов, необходимых для присоединения объектов в границах гаражных кооперативов и садовых товариществ;

для заявителей до 150 кВт при уровне напряжения 0,4 кВ и ниже акт технологического присоединения заменен на уведомление об обеспечении возможности присоединения.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по заключенным договорам технологического присоединения. Компания уделяет особое внимание электроснабжению объектов социальной инфраструктуры: образовательных, спортивных, медицинских учреждений и т.д.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента​ на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».