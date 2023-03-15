 

"Россети Московский регион" обновят более 70 км ЛЭП на территории Одинцовского городского округа

15 марта 2023, 13:15 259 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
Авторы и источники / Правообладателям

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» на территории Одинцовского городского округа до конца ткущего года заменит 71,6 км линий электропередачи (0,4; 6-10 кВ), установит 1265 новых опор воздушных линий электропередачи, планирует отремонтировать 105 трансформаторных подстанций.

Важным этапом при проведении ремонтных работ на воздушных линиях является расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности. С применением мульчерных комплексов от ДКР специалисты расчистят 64 га просек ЛЭП.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, а также качественное и надёжное электроснабжение потребителей Одинцовского городского округа.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно