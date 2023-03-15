Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» на территории Одинцовского городского округа до конца ткущего года заменит 71,6 км линий электропередачи (0,4; 6-10 кВ), установит 1265 новых опор воздушных линий электропередачи, планирует отремонтировать 105 трансформаторных подстанций.

Важным этапом при проведении ремонтных работ на воздушных линиях является расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности. С применением мульчерных комплексов от ДКР специалисты расчистят 64 га просек ЛЭП.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, а также качественное и надёжное электроснабжение потребителей Одинцовского городского округа.