В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» приняли на техническое обслуживание высоковольтный питающий центр и линию электропередачи протяженностью 5,5 км. Компания обеспечит надёжную работу энергообъектов, от которых зависит электроснабжение города Урай с населением более 40 тысяч человек.

Первого марта урайский филиал «Россети Тюмень» подписал соглашение с Югорской региональной электросетевой компанией. В рамках сделки системообразующее электросетевое предприятие макрорегиона приняло обязательства по управлению, техобслуживанию и ремонту ПС 110 кВ «Евра» и заходов воздушных линий 110 кВ «Сотник – Евра» и «Евра – Урай».

Для повышения надежности электроснабжения потребителей «Россети Тюмень» разработали комплексную программу мероприятий. В течение года урайские энергетики выполнят техобслуживание основного и вспомогательного оборудования, в том числе силовых трансформаторов, распределительных устройств и коммутационной аппаратуры. Помимо этого, будет проведена полная ревизия системы релейной защиты и автоматики.

«Россети Тюмень» активно развивают нетарифные направления деятельности, в том числе техническое обслуживание стороннего энергооборудования, в ХМАО-Югре. Сотрудничество двух организаций позволит значительно сократить время реагирования на возможные технологические нарушения и повысить надежность электроснабжения города Урай.