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"Россети" построят более 500 км линий электропередачи для электроснабжения крупнейшего на востоке России месторождения газа

15 марта 2023, 12:59 272 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети ФСК ЕЭС
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В Иркутской области началось возведение двух параллельных спецпереходов через реку Лену линий электропередачи 220 кВ, строящихся для электроснабжения Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Это один из самых сложных этапов работы: протяженность переходов составит 1 100 метров, высота опор – свыше 60 метров. Всего в рамках проекта «Россети» введут в эксплуатацию порядка 518 км новых ЛЭП, а также выполнят реконструкцию подстанции 500 кВ «Усть-Кут» – главного центра питания Пеледуйского энергокольца. Общий объем инвестиций составит 28 млрд рублей.

Энергетики установят 1 957 стальных решетчатых опор с антикоррозийной обработкой горячим цинкованием, смонтируют компактированный провод нового поколения, характеризующийся повышенной стойкостью к коррозии и гололедно-ветровым воздействиям. На ЛЭП проложат грозозащитный трос со встроенным волоконно-оптическим кабелем для передачи технологической информации.

Трасса энерготранзитов проходит по труднодоступным районам. Поэтому для обслуживания новых линейных объектов будет создана отдельная ремонтно-эксплуатационная база, оснащенная современной спецтехникой.

Для присоединения ЛЭП будет расширена подстанция 500 кВ «Усть-Кут». На открытом распределительном устройстве смонтируют две новые линейные ячейки с использованием высоконадежного коммутационного оборудования российского производства.

Этот проект – очередной этап работы, которую проводят «Россети» для развития добычи и переработки газа на востоке России.

Компания уже выполнила весь комплекс мероприятий по внешнему электроснабжению Амурского газоперерабатывающего завода. Подключены к магистральным сетям компрессорные станции трубопровода «Сила Сибири» в Амурской области и Республике Саха (Якутия). В ближайших планах – строительство сетевой инфраструктуры для электроснабжения Амурского газохимического комплекса.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СИБИРИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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