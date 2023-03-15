В Иркутской области началось возведение двух параллельных спецпереходов через реку Лену линий электропередачи 220 кВ, строящихся для электроснабжения Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Это один из самых сложных этапов работы: протяженность переходов составит 1 100 метров, высота опор – свыше 60 метров. Всего в рамках проекта «Россети» введут в эксплуатацию порядка 518 км новых ЛЭП, а также выполнят реконструкцию подстанции 500 кВ «Усть-Кут» – главного центра питания Пеледуйского энергокольца. Общий объем инвестиций составит 28 млрд рублей.

Энергетики установят 1 957 стальных решетчатых опор с антикоррозийной обработкой горячим цинкованием, смонтируют компактированный провод нового поколения, характеризующийся повышенной стойкостью к коррозии и гололедно-ветровым воздействиям. На ЛЭП проложат грозозащитный трос со встроенным волоконно-оптическим кабелем для передачи технологической информации.

Трасса энерготранзитов проходит по труднодоступным районам. Поэтому для обслуживания новых линейных объектов будет создана отдельная ремонтно-эксплуатационная база, оснащенная современной спецтехникой.

Для присоединения ЛЭП будет расширена подстанция 500 кВ «Усть-Кут». На открытом распределительном устройстве смонтируют две новые линейные ячейки с использованием высоконадежного коммутационного оборудования российского производства.

Этот проект – очередной этап работы, которую проводят «Россети» для развития добычи и переработки газа на востоке России.

Компания уже выполнила весь комплекс мероприятий по внешнему электроснабжению Амурского газоперерабатывающего завода. Подключены к магистральным сетям компрессорные станции трубопровода «Сила Сибири» в Амурской области и Республике Саха (Якутия). В ближайших планах – строительство сетевой инфраструктуры для электроснабжения Амурского газохимического комплекса.