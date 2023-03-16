16 марта 2023 года энергоблок №5 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС выведен на номинальную мощность после среднего ремонта.



Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда поблагодарил коллектив атомной станции и «Ленатомэнергоремонта» за качественную работу: «В срок завершен сложный ремонт. Огромное спасибо всем участникам, внесшим вклад в достижение результата, кто не жалея сил и времени ремонтировал и проверял оборудование. Сегодня задача всех АЭС - максимально эффективно планировать и осуществлять ремонты, не допускать остановов в межремонтный период, чтобы успешно выполнить годовое государственное задание по выработке».



В ходе ремонта была выполнена ревизия и техническое обслуживание реакторного и турбинного оборудования, генератора, систем безопасности, дизель-генераторных установок и т.д. Специалисты перезагрузили активную зону реактора, заменив часть отработавших кассет с топливом на свежие, протестировали герметичную оболочку здания реактора вакуумированием и избыточным давлением.



Ремонт повышает надежность работы технологических систем энергоблока в следующий межремонтный период и обеспечивает его эксплуатационную эффективность и безопасность. В настоящее время на ЛАЭС в работе находятся энергоблоки №3, 5 и 6, несут нагрузку согласно диспетчерскому графику 3380 МВт. Энергоблок № 4 находится на плановом ремонте. Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения ЛАЭС находится в пределах естественных фоновых значений. Радиационную обстановку в режиме он-лайн можно проследить на сайте www.russianatom.ru.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000.