 

Филиал ПАО "Россети" установит 9 тыс. новых изоляторов на магистральных ЛЭП Оренбургской области

16 марта 2023, 16:45 260 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети ФСК ЕЭС
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Фото: МЭС Волги

Фото: МЭС Волги

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги в 2023 году обновят изоляцию на шести системообразующих линиях электропередачи 220-500 кВ Оренбургской энергосистемы. Техническое переоснащение позволит повысить надежность электроснабжения региона с населением более 1,8 млн человек.

Изоляторы являются неотъемлемой частью воздушных ЛЭП. Они создают изоляционный промежуток в местах крепления проводов к опорам. Из-за воздействия внешних факторов устройства теряют прочность, что может привести к технологическим нарушениям. Поэтому в рамках ремонтной кампании выработавшие свой ресурс изоляторы меняются на высоконадежные аналоги из закаленного стекла.

К настоящему времени работы уже завершены на ЛЭП, участвующих в выдаче мощности одной из крупнейших тепловых электростанций Южного Урала – Ириклинской ГРЭС. Также наибольший объем изоляторов будет заменен на линии 220 кВ «Саракташ-Тяга – Каргалинская», которая обеспечивает мощностью Южно-Уральскую железную дорогу. Здесь специалисты установят 4,9 тыс. изоляторов.

Всего в этом году в зоне ответственности филиала – МЭС Волги будет смонтировано около 23 тыс. изоляторов на линиях электропередачи 220-500 кВ.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОЛГИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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