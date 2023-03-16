Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги в 2023 году обновят изоляцию на шести системообразующих линиях электропередачи 220-500 кВ Оренбургской энергосистемы. Техническое переоснащение позволит повысить надежность электроснабжения региона с населением более 1,8 млн человек.

Изоляторы являются неотъемлемой частью воздушных ЛЭП. Они создают изоляционный промежуток в местах крепления проводов к опорам. Из-за воздействия внешних факторов устройства теряют прочность, что может привести к технологическим нарушениям. Поэтому в рамках ремонтной кампании выработавшие свой ресурс изоляторы меняются на высоконадежные аналоги из закаленного стекла.

К настоящему времени работы уже завершены на ЛЭП, участвующих в выдаче мощности одной из крупнейших тепловых электростанций Южного Урала – Ириклинской ГРЭС. Также наибольший объем изоляторов будет заменен на линии 220 кВ «Саракташ-Тяга – Каргалинская», которая обеспечивает мощностью Южно-Уральскую железную дорогу. Здесь специалисты установят 4,9 тыс. изоляторов.

Всего в этом году в зоне ответственности филиала – МЭС Волги будет смонтировано около 23 тыс. изоляторов на линиях электропередачи 220-500 кВ.