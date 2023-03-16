Гидроэлектростанции РусГидро готовятся к половодью

Гидроэлектростанции РусГидро ведут подготовку к половодно-паводковому периоду 2023 года. Работу по безопасному пропуску «большой воды» контролируют специально созданные комиссии.

Специалисты РусГидро проводят осмотр гидротехнических сооружений, дренажных систем и территории гидроузлов, проверку работы гидромеханического оборудования, подъемных устройств, основных и вспомогательных средств связи, систем технологического видеонаблюдения. К началу половодья будут завершены все плановые текущие ремонты оборудования.

На станциях создается запас необходимых материалов и технических средств. Весь персонал, который будет задействован в пропуске половодья, проходит дополнительные инструктажи. Сотрудники оперативной службы ГЭС принимают участие в специальных тренировках для отработки действий в период повышенной водности. Подписаны соглашения об информационном взаимодействии между гидроэлектростанциями и администрациями муниципальных районов.

По данным ФГБУ «Гидрометцентр России» запасы воды в снежном покрове в целом по бассейну Волжско-Камского каскада водохранилищ составляют 104% от среднемноголетних значений. Ожидается, что приток воды в водохранилища каскада во втором квартале составит 133-167 км3 (норма 159 км3). Свободная емкость водохранилищ каскада составляет 39,3 км3, что близко к среднемноголетним значениям. Запасы воды в снежном покрове в бассейне Новосибирского водохранилища составляют 89% от среднемноголетних значений, Саяно-Шушенского водохранилища – 109%. В соответствии с указаниями Росводресурсов, продолжается плановая предполоводная сработка водохранилищ.

Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Оно согласует свои предложения с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с учетом интересов всех водопользователей.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: www.rushydro.ru/hydrology/informer/

О том, как производится регулирование работы водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада, рассказывается в видеоролике, размещенном по адресу: www.rushydro.ru/press/polovode/video-vkk/