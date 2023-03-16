Речь идет об участке км 0 – км 13 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (подъезд к г. Северодвинску), где в рамках II этапа работ по строительству и реконструкции проезжую часть расширят с двух до четырех полос.

Важно, что проект включает возведение транспортной развязки и строительство подземного пешеходного перехода в районе п. Пирсы (км 1). Первый из объектов обеспечит удобные съезды с федеральной трассы по направлению в Пирсы, Левковку, Архангельск и Северодвинск. Кроме того, транспортную развязку оборудуют элементами электроосвещения.

В целях снижения аварийности и исключения самого опасного вида ДТП – лобовых столкновений – встречные транспортные потоки разделят осевым барьерным ограждением. В данный момент ведутся подготовительные работы, заготовка материалов. Полностью завершить весь комплекс планируется в 2025 году.

Трасса М-8 «Холмогоры» (подъезд к г. Северодвинску) является важной транспортной артерией региона, поскольку связывает такие крупные города области, как Архангельск, Северодвинск, Новодвинск. В них проживает практически 50% от общей численности населения Архангельской области. Это определяет высокую социальную значимость этой дороги. Реконструкция указанного участка улучшит автомобильное сообщение с Северодвинском, что положительно скажется на экономическом развитии территории.

Добавим, что в регионе активно ведутся работы и по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, например, в Северодвинске продолжается реконструкция моста, который соединяет город с островом Ягры, где расположен жилой район Северодвинска и крупное судоремонтное предприятие.

***Сеть федеральных дорог Архангельской области составляет 1215 километров, из них 35 — протяженность подъезда к городу Северодвинску от трассы М-8.