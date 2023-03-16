Летом в Бурятии начнёт работу ГОК "Озёрный"

В рамках рабочей поездки в Республику Бурятия Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился со строительством горно-обогатительного комбината «Озёрный» в Еравнинском районе.

На базе месторождения труднообогатимых полиметаллических руд Озёрное создаётся новое высокоэффективное современное предприятие по добыче и переработке свинцово-цинковой руды. ГОК мощностью 6 млн тонн в год будет производить до 597 тысяч тонн цинкового и до 82 тысяч тонн свинцового концентратов в год.

«Вклад государства и вклад в Бурятии в этот проект большой. И сам проект очень большой: стоит более 90 млрд рублей и реализуется в сжатые сроки. По словам руководства компании, ГОК планируется запустить этим летом. У проекта сложная история, за него уже дважды брались, потом останавливались. Компания провела большую работу для того, чтобы подобрать технологии, которые могут обеспечить экономическую эффективность проекта. Хочу поблагодарить за его реализацию. Приятно, когда помощь бюджета, помощь Правительства Российской Федерации воплощается в конкретном предприятии», – отметил Юрий Трутнев.

Планируемый объём частных инвестиций в проект составит порядка 93 млрд рублей (без НДС). В эксплуатацию предприятие собираются ввести в 2023 году, а на проектную мощность ГОК выйдет уже в 2024 – к этому моменту в компании «Озерное» планируется создание около 1 200 рабочих мест.

«Отмечу высокую динамику реализации проекта. Мы наблюдаем за ним с самого рождения. Это была крупная инвестиция Фонда развития Дальнего Востока. Пользуясь случаем, благодарю инвесторов за социальную ответственность –компания активно поддерживает социальные проекты, спортивные мероприятия», – заметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Несмотря на вызовы последнего времени проект уже на финишной прямой – строительно-монтажные работы на Озёрном ГОКе входят в завершающую стадию, а само предприятие готовится ко вступлению в операционную фазу. В проект уже вложено более 61 млрд рублей.

«Строительная часть выполнена на 95%, а технологическое оборудование смонтировано более чем на 80%. Набрана операционная команда проекта, которая будет работать на фабрике. Запущены промышленный водовод, котельная, все объекты внутренней энергетической инфраструктуры. После подключения подстанции в апреле мы планируем начать пусконаладочные работы, а в июле – начать переработку руды. Выход на проектную производительность ожидается в первом квартале 2024 года», – рассказал генеральный директор ООО «Озерное» Владислав Свиблов.

На предприятии организована схема оборотного водоснабжения, исключающая попадание используемой технологической воды в бассейн рек и озёр Еравны. Готовы к эксплуатации ПС и ВЛ 110 кВ – подстанция и воздушная линия 110 кВ, необходимые для энергообеспечения ГОКа. Завершаются работы на складском комплексе и в ремонтно-механических мастерских. Продолжаются горные работы на карьере.

«Это один из крупных работодателей: более 1,2 тысяч рабочих мест. Мы получаем ещё одного экономического флагмана у нас в республике. Плюс к этому предприятие будет производить цинковый концентрат, и мы совместно с акционерами ГОК «Озёрный» работаем с потенциальным инвестором по производству цинка в регионе», – сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Проект получил статус приоритетного инвестиционного проекта – правительство Республики Бурятия подписало с ООО «Озёрное» соответствующее инвестиционное соглашение. Стороны также подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, по которому предприятие уже оказывает поддержку муниципалитетам региона.

Предприятию оказываются меры господдержки. В частности, ГОК получит компенсацию за технологическое присоединение. Оказание инфраструктурной поддержки было одобрено подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Также проект получил льготное кредитное финансирование со стороны государственных финансовых институтов.