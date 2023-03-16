Речь идет о переводе в четырехполосное исполнение отрезка трассы Р-217 «Кавказ» (подъезд к Черкесску), с 51-го по 63-й км, от съезда в с. Садовое до пересечения Ставропольской и Набережной улиц в столице Карачаево-Черкесии.

В настоящее время на объекте, где задействовано 50 дорожных рабочих и 60 единиц спецтехники, расширяют земляное полотно, устраивают основание, укладывают нижние слои дорожной одежды и проч. Всего на участке будет три слоя асфальтобетона – верхний, щебеночно-мастичный, устойчивый к высоким транспортным нагрузкам. По такому же принципу отремонтируют 67 примыканий и пересечений. Для обеспечения пропуска воды под дорогой переустроят девять водопропускных труб, сейчас работы ведутся на трех из них.

Встречные потоки транспорта разделят осевым тросовым ограждением. Еще 3 км «барьерки» устроят по краям проезжей части. Модернизуют один существующий светофорный объект и установят девять новых.

Для жителей Черкесска и а.Псыж обновят линии электроосвещения общей протяженностью 7,3 км. Кроме того, проложат 6,5 км пешеходных дорожек, устроят восемь автобусных остановок, а также два пешеходных светофора с кнопкой вызова. В Псыже рядом с Гимназией №1 и дошкольно-образовательным учреждением восстановят две площадки для кратковременной остановки автомобилей на 15 машиномест каждая.

В числе природоохранных мероприятий – устройство очистных сооружений в Черкесске для фильтрации ливневых вод от песка и нефтепродуктов перед попаданием в окружающую среду.

Весь комплекс работ планируется завершить до конца 2024 года. Напомним, в ноябре 2021 года соседний 14-километровый участок дороги от моста через Смертную балку до съезда в с. Садовое также расширили с двух до четырех полос движения (с 37-го по 51-й км).

***Федеральная автомобильная дорога Р-217 «Кавказ», Подъезд к г. Черкесску соединяет Карачаево-Черкесскую Республику со Ставропольским краем, обеспечивая выход на основное направление Р-217 «Кавказ». Общая протяженность дороги, относящейся к I и II категории, составляет 63 км.