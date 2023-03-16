На заводе «ЭНКОР» в Калининградской области начат монтаж основного технологического оборудования – ростовых установок.



Ростовые установки предназначены для выращивания слитков монокристаллического кремния методом Чохральского. Это первый и один из ключевых производственных этапов на заводе. Далее слитки режутся на пластины, которые в свою очередь служат основой для изготовления солнечных ячеек.



В настоящий момент проведена крупноузловая сборка 20 установок, а всего на производстве будет смонтировано 100 единиц оборудования. Вес каждой установки — 14 тонн.

«В соответствии с графиком завершить работы по монтажу данного оборудования планируем до конца апреля. Параллельно ведем пуско-наладочные работы», – отметил генеральный директор «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай.

В производственных корпусах продолжаются отделочные работы, прокладываются внутренние и внешние инженерные сети и коммуникации, ИТ инфраструктура, благоустраивается территория. Ежедневно на площадке работают более 950 человек (сотрудники компании ЭНКОР и подрядных организаций), от 30 до 50 единиц техники.



Суммарные инвестиции в создание нового производства превышают 25 млрд рублей. Продолжается набор производственного персонала, всего на предприятии будет создано более 700 рабочих мест.



Юнигрин Энерджи — крупнейшая частная компания в России в области возобновляемой энергетики. Реализует проекты на основе возобновляемых источников энергии в странах Африки, СНГ и Латинской Америки.



В активы компании входит электротехнический завод "БНК" в Азове, а также строящийся завод ЭНКОР в Калининградской области по выпуску кремниевых пластин и ячеек объемом 1,3 ГВт и 1 ГВт в год соответственно. После выхода на проектную мощность предприятие станет крупнейшим в Европе.