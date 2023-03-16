IV специализированная конференция по промышленной автоматизации «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Казань 2023» состоится 29 марта 2023 года в Отеле Ramada Kazan City Centre.

Сайт конференции https://www.pta-expo.ru/kazan/

В рамках деловой программы мероприятия с экспертными докладами и презентациями выступят ведущие разработчики и производители оборудования и программного обеспечения. Будут представлены инновационные продукты и решения. Центральной темой мероприятия станут актуальные вопросы импортонезависимости и переориентации на альтернативных поставщиков в условиях санкционных ограничений.

Так, в докладе НПК «Криптонит» будет представлено комплексное решение по роботизации промышленного производства, разработанное специалистами кампании. Оно создано с использованием технологий искусственного интеллекта, что позволяет сочетать на одном производстве роботов от разных вендоров. Особую роль данная разработка играет в условиях санкционного давления, поскольку она обеспечивает независимость от иностранных облачных платформ. Технологический суверенитет достигается за счёт использования частного облака и ПАК «Берилл», а также интеграции с платформой «Чароит». Следуя парадигме Индустрия 4.0, комплексное робототехническое решение от НПК «Криптонит» обеспечит развитие современного промышленного производства.

Доклад компании ОВЕН будет посвящён программируемым логическим контроллерам, модулям ввода-вывода, сенсорным панельным контроллерам и панелям оператора.

Вниманию слушателей будут представлены контроллеры ОВЕН ПЛК200/210 – современная линейка моноблочных промышленных контроллеров для малых, средних и распределённых систем автоматизации со встроенными DI/DO/AI/AO, модули ввода-вывода ОВЕН Мх210 с Ethernet для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов, панели оператора СП3хх, предназначенные для наглядного отображения значений параметров и оперативного управления, а также ведения архива событий или значений.

НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» представит в рамках конференции свою разработку – АБАК ПЛК, который является российским аналогом приборов известных зарубежных компаний, таких как SIEMENS, Yokogawa Electric, Schneider Electric, Emerson Process Management. При этом он не уступает им в надёжности, характеристиках и функционале. Промышленные контроллеры внесены в Реестр отечественных производителей, изготавливаются в Казани на собственном высокотехнологичном производстве с применением линий автоматического монтажа электронных компонентов. С 2020 года АБАК ПЛК имеет Свидетельство о типовом одобрении от Российского Морского Регистра судоходства и активно применяется судостроительными компаниями и морскими танкерами, обслуживающими отраслевые шельфовые и арктические объекты. АБАК ПЛК прошел экспертизу ПОЖТЕСТа и одобрен к применению в составе систем пожарной автоматики.

ПАО «МегаФон» представит доклад на тему «Частные LTE сети как фундамент развития промышленной автоматизации в концепции Industry 4.0».

Екатеринбургское предприятие «Крейт» – российский производитель и разработчик – представит на мероприятии инновационные контрольно-измерительные приборы и комплексные системы для решения задач измерения, автоматизации, управления и мониторинга технологических процессов. «Крейт» занимается энергоаудитом, автоматизацией и измерениями более 30 лет, используя в числе основных изделий микропроцессорные контроллеры серии ТЭКОН собственной разработки. Особенностью приборов является: использование технологии «функциональных зон», когда для каждой задачи большого проекта есть независимое технологическое решение из стандартного набора; надёжность и большой срок эксплуатации; неограниченная масштабируемость системы на месте эксплуатации; адаптация под любую систему управления; ориентация на комплексное решение задач автоматизации управления технологическими процессами различного назначения, а также на функционирование в составе распределённых систем учёта различной степени сложности.

В рамках конференции ГК Сети-Телеком ознакомит участников с такими брендами как CHINT, Hakel, Odot, Planet, Штиль и другими поставщиками компании. Эксперты компании расскажут о решениях для сбора данных в индустрии автоматизации. Будут представлены источники бесперебойного питания, программируемые логистические контроллеры, модули ввода-вывода и другие новинки производителей.

Компания Titan Power Solution представит в рамках мероприятия своё решение для промышленной автоматики – источник бесперебойного питания с возможностью масштабирования по ёмкости суперконденсаторных накопителей – универсальное и оптимальное решение, которое обеспечивает: мгновенное реагирование на изменение параметров питающей сети; качественное электроснабжение; компенсацию провалов напряжения до нескольких минут; корректное завершение работы различных устройств в штатном режиме; повышение КПД, сокращение потерь электроэнергии и др.

Компания «Интра» – разработчик программного обеспечения для систем автоматизации с 2005 года – представит в рамках конференции российскую платформу для систем диспетчеризации зданий, мониторинга и автоматизации промышленных объектов и инженерных сооружений.

Также в рамках мероприятия будут представлены решения компании CONTEG для установки в промышленной среде, а также для наружной установки, включая шкафы, монтажные аксессуары, системы обеспечения климатических условий внутри шкафа, приведены примеры реализованных проектов.

Производитель промышленных компьютеров AdvantiX представит наиболее востребованные в текущих условиях линейки своего оборудования, в том числе вычислители, протестированные на совместимость с российскими ОС Astra Linux, Alt Linux, РедОС, а также актуальные модели серии «Брусника» на базе отечественного процессора «Эльбрус». Кроме того, будет анонсирован новый безвентиляторный бюджетный компьютер высотой 1U на базе процессоров Intel Atom.

Компания «МПС софт» в своей презентации расскажет о предлагаемых программных продуктах, возможностях платформы MasterSCADA, специфике её использования для решения задач автоматизации в различных отраслях промышленности на конкретных примерах.

Отечественный разработчик высоконадёжной электроники для АСУ ТП Fastwel посвятит свой доклад модульным программируемым контроллерам Fastwel I/O, предназначенным для работы в жёстких условиях эксплуатации, а также второму поколению ПЛК этой серии, ориентированному для реализации промышленных систем управления средней и большой информационной ёмкости.

Тематику программируемых логических контроллеров продолжат презентации новых производителей из КНР в программе поставок ПРОСОФТ.

Будет рассмотрен ассортимент модульных контроллеров и интерфейсных модулей под торговой маркой GCAN. Возможность монтажа на DIN-рейку и взаимодействия с сетями Ethernet, RS232/485 и CAN, компактные размеры, поддержка языков программирования стандарта IEC61131-3 упрощают реализацию перехода от аналогичных изделий европейских производителей в системах управления, поскольку позволяют сохранить габариты шкафов и топологию кабелей сигнальных цепей.

Также будет проведен подробный обзор актуальных линеек ПЛК WECON, их преимуществ и возможностей применения, в том числе готовящейся к выпуску новой модели с поддержкой шины EtherCat.

В завершение мероприятия компания ПРОСОФТ представит промышленное коммуникационное оборудование от ведущих китайских компаний MAIWE и 3onedata для решения задач по построению мультисервисных сетей передачи данных на производственных объектах.

Во время кофе-брейков у слушателей будет возможность ознакомиться с новинками компаний в демонстрационной зоне и напрямую пообщаться с экспертами. Приятным завершением мероприятия станет розыгрыш ценных призов, предоставленных участниками и спонсорами конференции.

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов машиностроительных, химических и нефтехимических, энергетических, транспортных, строительных и других компаний посетить конференцию «ПТА – Казань 2023», которая состоится 29 марта 2023 года в Отеле Ramada Kazan City Centre по адресу ул. Чернышевского, д. 39.

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Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества:

Колосова Надежда

Тел: +7(495) 234-22-10