Проект Лыжного стадиона имени Елены Вяльбе прошел госэкспертизу

Положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство универсального лыжно-спортивного стадиона в районе Снежной Долины Магадана выдало Магаданское областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.



Елена Вяльбе - известная советская и российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка, сегодня - президент Федерации лыжных гонок России и глава национальной Ассоциации лыжных видов спорта - родилась в Магадане. Еще ребенком она выступала на соревнованиях в составе сборной юниоров Магаданской области. Здесь же ее заметил первый тренер - Виктор Ткаченко. По сей день спортсменка неразрывно связана со своей малой Родиной, регулярно приезжает в Магадан, в том числе в рамках спортивных мероприятий, таких как лажные старты «Лыжня Вяльбе». В скором времени в городе должен появиться и стадион ее имени.



Участок строительства расположен в Снежной долине - микрорайон находится посреди высоких сопок, которые препятствуют выдуванию снежного покрова. На базе стадиона будут проходить соревнования разного типа: гонки в классической и свободной техниках, индивидуальные и командные спринты и так далее. Здесь запланированы трибуны на 500 мест с возможностью расширения, массивное видео-табло, системы освещения, видео- и фото-съемки и другое оборудование.

Кроме того, в составе комплекса предусмотрены четыре лыжные, а также лыжероллерная и разминочная трассы, лыжня для тестирования экипировки, административно-бытовой корпус, гараж спецтехники, дополнительные площадки для возведения временных павильонов любой направленности*.



Застройщик объекта - ООО «Магаданская Спортивная Концессия – 2». В числе проектных организаций: ООО «ЮК Геокомплекс», ООО «Архитектурная мастерская Десятова» и другие компании, ООО «Альп-Проект», ООО «Магнум».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.