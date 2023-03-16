В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 2022 год.

За отчётный период в филиал поступило 2115 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 1679 договоров, исполнено 1521 договоров. Общая мощность присоединённых объектов составила 44,2 МВт. Наиболее крупными объектами, присоединёнными в указанный период к сетям «Брянскэнерго» стали объекты животноводства ООО «Мираторг-Курск» в Климовском и Почепском районах суммарной мощностью 2000 кВт и комплекс по переработке и перевалке зерновых культур ООО «Р.Л.Брянск» в Климовском районе мощностью 729 кВт.

«Выполняя обязательства по технологическому присоединению объектов потребителей к сетям, Брянскэнерго способствует социально – экономическому и промышленному росту Брянской области, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Энергокомпания качественно и в срок, а если возможно, то с опережением, выполняет заявки потребителей, стараясь сделать все возможное для повышения уровня комфортного проживания в регионе и ведения бизнеса».

Подать заявку на предоставление услуг и оплатить ее можно на сайте «Россети Центр» в личном кабинете клиента.. Информацию по всем услугам компании можно получить по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков 8-800-220-0-220.