С 16 марта по 18 марта 2023 года в Национальном исследовательском университете «МЭИ» проходит XXIX Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика». В этом году в программу конференции включено 1151 доклада, из них студентами и аспирантами НИУ «МЭИ» представлено почти 900 докладов.

В конференции принимают участие молодые учёные, представители российских и зарубежных вузов, научных организаций, энергетических и IT-компаний.

«На сегодняшний день это уже 29 конференция, которая проводится в НИУ «МЭИ». Принимают участие в ней студенты и аспиранты из огромного количества регионов России и стран. В этом году соорганизатором конференции стал Инженерно-технологический колледж Арабской академии науки, технологий и морского транспорта в Каире, Египет (AASTMT). Эта поддержка расширяет возможности обмена мнениями и результатами работы студенческой и аспирантской науки», — рассказал о конференции проректор по учебной работе НИУ «МЭИ» Виктор Драгунов.

Доклады представлены в тринадцати направлениях: «Радиотехника и электроника», «Информационные технологии», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», «Техносферная безопасность», «Экономика и менеджмент», «Энергетика и экономика предприятий», «Ядерная энергетика и теплофизика», «Теплоэнергетика», «Энергомашиностроение», «Электроэнергетика», «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии», «Безопасность и информационные технологии», «Специальные вопросы электроэнергетики». В дни конференции запланирована работа 63 секций.

Конференция предоставляет инженерам, проектировщикам и представителям промышленности уникальную возможность пообщаться с производителями, представителями энергетических компаний и университетских исследователей и обсудить широкий круг тем, связанных с энергетикой, системами энергетики и окружающей средой. Ожидается, что мероприятие станет одним из крупнейших и самых продолжительных в России профессиональных сетевых и образовательных мероприятий.

Конференция проводится в очном или очно-дистанционном формате. График работы секций представлен в открытом доступе на сайте конференции, послушать доклады и принять участие в обсуждениях может любой желающий.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» занимает лидирующие позиции по предметам «Энергетика» и «Электротехника рейтинга российских вузов «Национальное признание» компании «Univer.EXPERT Академический критик».

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2022)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

НИУ «МЭИ» удостоен многочисленных премий в области интернационализации высшего образования и продвижения России и СНГ в мировом сообществе.