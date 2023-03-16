Работы пройдут на отрезке, который начинается за селом Туньжа, далее проходит через села Чоя, Советское и Ишинск, заканчиваясь на Узлекском перевале (км 60 – км 80).

В ходе капитального ремонта основание дороги усилят по методу холодной регенерации, когда для нового слоя используют существующие материалы с добавлением новых, при этом применяя цемент для повышения прочности конструкции. Затем уложат два слоя покрытия из асфальтобетона. На участках отремонтируют автобусные остановки, проложат новые тротуары, смонтируют барьерное ограждение. В селах Советское и Ишинск построят новые линии электроосвещения. Завершить работы на двух объектах планируется в 2025 году. В этом дорожно-строительном сезоне выполнят замену 34 водопропускных труб, еще четыре – отремонтируют, а также разберут дорожное покрытие на участке после Чои до выезда из села Советское (км 68 – км 72), поднимут и расширят земляное полотно – чтобы привести параметры дороги в соответствие нормативным требованиям.

Продолжатся работы по капитальному ремонту на участке км 24 – км 31, от села Карасук до одноименного перевала. Объем работ – аналогичный, конструкцию дорожной одежды и водопропускные трубы меняют на всей протяженности. Здесь осталось уложить верхний слой покрытия, смонтировать элементы обустройства, укрепить обочины и произвести посев трав на откосах. К слову, площадку на перевале Карасук дорожники благоустроили в прошлом году совместно с районной администрацией.

Кроме того, выполнят ремонт на отрезке от села Усть-Пыжа до озера Щучьего (км 139 – км 150). Здесь повысят транспортно-эксплуатационные характеристики дороги с помощью технологии холодной регенерации, затем уложат два слоя покрытия. Заменят дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики, выполнят оборку склонов от нависающих камней. Работы завершат до конца 2023 года.