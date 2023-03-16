На территории площадью более 57 тысяч квадратных метров разместят предприятия легкой промышленности.

В Южном Бутове в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда построят промышленный парк. После ввода объекта в эксплуатацию в столице появится 1,8 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Соглашение о строительстве технологического промышленного парка было подписано в рамках реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда в 2021 году. Инвестор построит в районе Южное Бутово объект площадью более 57 тысяч квадратных метров, где расположатся предприятия, которые могут относиться к любым видам небольших производств. В строительство парка будет вложено 4,8 миллиарда рублей. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 65 процентов», — рассказал Владислав Овчинский.

В рамках первой очереди проекта строители полностью смонтировали каркас зданий, завершили установку мягкой кровли и фасадов, выполнили облицовку производственной части. Также они занимаются остеклением, установкой дверей, ворот и перегрузочных мостов, прокладыванием инженерных коммуникаций внутри корпуса и подготовкой основания под полы.

Во второй очереди смонтировали 95 процентов каркаса. Продолжаются работы по укладке мягкой кровли и монтажу фасадов. Параллельно специалисты прокладывают внутриплощадочные инженерные сети: водопровод, канализацию и теплоснабжение.

Клиенту будет доступно более 50 вариантов планировок блоков площадью от 580 квадратных метров. А благодаря подключению промышленного парка к центральным сетям появится возможность использовать любое (даже ресурсоемкое) оборудование и установить дополнительные инженерные системы.

Промышленный парк располагается в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. У него хорошая транспортная доступность: добраться до объекта удобно как на общественном, так и на личном транспорте.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечивать комплексную застройку новых районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам представителей бизнеса. У инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программа была распространена и на гостиницы, весной 2022-го в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. При сокращении срока создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, при сокращении более чем на один год — на 10 процентов.

Участие в программе доступно не только девелоперам, которые планируют реализацию проекта, но и тем, кто уже возводит жилые дома в Москве. Земельные участки под застройку жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах.

Заявки на участие в программе принимают через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.