230 млн рублей направят энергетики на ремонт ЛЭП в ЯНАО

В 2023 году «Россети Тюмень» выполнят ремонт свыше 460 км воздушных линий электропередачи в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП участвуют в электроснабжении нефтегазовых месторождений и более 550 тысяч жителей Арктического региона. Стоимость работ составит 230 млн рублей.

В текущем году ремонтная кампания «Россети Тюмень» охватит 113 линий электропередачи в ЯНАО. На них энергетики заменят порядка 20 км грозотроса и свыше 1800 изоляторов, повреждение которых может привести к коротким замыканиям. Помимо этого, будет заменено 10 опор, а более 40 опор специалисты переставят на новые фундаменты.

Одной из ключевых задач энергетиков в ходе реализации программы техобслуживания и ремонта является расчистка просек ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. В 2023 году площадь работ составит порядка 75 гектаров. Для сохранения биологического разнообразия в регионе и обеспечения надежного электроснабжения потребителей «Россети Тюмень» смонтируют на ЛЭП порядка 400 птицезащитных устройств.

Компания «Россети Тюмень» уделяет существенное внимание подготовке к зиме энергокомплекса арктического региона, значительная часть энергообъектов которого расположена за полярным кругом. Профилактические мероприятия в Ямало-Ненецком автономном округе направлены на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса, обеспечивающего электроэнергией более полумиллиона жителей и ряд крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений.