В первом квартале 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» обеспечило запрашиваемой мощностью 11 сельскохозяйственных производителей в Нижнегорском, Первомайском, Советском и Раздольненском районах.

В настоящее время в с. Лиственном Нижнегорского района специалисты ГУП РК «Крымэнерго» обеспечивают технологическое присоединение сырного цеха: строят воздушную линию электропередачи (ВЛ) 10 кВ и устанавливают мачтовую трансформаторную подстанцию (МТП). В феврале-начале марта на территории Новогригорьевского и Акимовского сельских поселений для электроснабжения сельхозугодий работники сетевой организации протянули более 0,5 км ВЛ 10 кВ и смонтировали две МТП.

В Первомайском районе энергетики на данный момент работают над техприсоединением овощехранилища в с. Крестьяновка. Проектом предусмотрено строительство ЛЭП 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода. Также ранее ГУП РК «Крымэнерго» выполнило мероприятия по подключению к сетям фермерских хозяйств, расположенных на землях Калининского и Крестьянского сельских поселений. В частности, были установлены две трансформаторные подстанции и проложены ВЛ 10 кВ общей протяженностью 1,2 км. Кроме того, во исполнение договорных обязательств в с. Стахановском была произведена замена оборудования с увеличением трансформаторной мощности до 400 кВА.

Для электрификации крестьянско-фермерских хозяйств на территории с. Речного, с. Дятловка и с. Пушкино Советского района и п. Новоселовское Раздольненского района в марте текущего года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» ввели в работу четыре мачтовые трансформаторные подстанции и смонтировали современные приборы учета.

Отметим, что реализация технологических присоединений является одним из приоритетных направлений деятельности ГУП РК «Крымэнерго» и находится на особом контроле руководства.