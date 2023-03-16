Специалисты «Россети Московский регион» подключили к сетевой инфраструктуре здание начальных классов на 300 мест в поселке Марьино Филимонковского поселения, которое войдет в состав школы № 1392 имени Д.В. Рябинкина. Максимальная мощность техприсоединения составила 390 кВт. Объект запитан от подстанции 110 кВ «Марьино».

Для надежного электроснабжения объекта энергетики построили трансформаторную подстанцию, укомплектованную двумя трансформаторами мощностью 630 кВА, проложили 4 кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 240 метров, 20 метров были пройдены с применением метода горизонтально направленного бурения, позволяющего сохранить городской ландшафт. Также проложено 400 метров кабельных линий 0,4 кВ.

В трехэтажном здании начальной школы площадью 5,3 тысячи квадратных метров разместится столовая, зал для проведения мероприятий, спортивный зал, а также помещения для кружков и творческих занятий. На прилегающей территории выполнят благоустройство и озеленение. Организуют площадки для отдыха, учебно-опытную зону.