На западе Ленинградской области введена в работу высокоавтоматизированная подстанция 330 кВ «Менделеевская» мощностью 400 МВА. Энергообъект нового поколения отвечает всем современным требованиям. Более 90% установленного оборудования произведено в России. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей.

Узловая подстанция 330 кВ «Менделеевская» повысит надежность электроснабжения Ломоносовского района Ленинградской области и Петродворцового района Санкт-Петербурга с общим населением свыше 200 тыс. человек, обеспечит электроэнергией объекты портовой инфраструктуры и Кольцевой автомобильной дороги. Благодаря реализации технологии дистанционного управления энергообъектом увеличится скорость выполнения команд по изменению топологии сети в районе схемы выдачи мощности Ленинградской АЭС.

На подстанции установлены два автотрансформатора по 200 МВА каждый, оснащенные системой мониторинга параметров работы в режиме реального времени. Кроме того, смонтировано и поставлено под напряжение оборудование комплектных элегазовых распределительных устройств (КРУЭ) классов напряжения 110 и 330 кВ, изготовленное в Санкт-Петербурге.

Резервирование собственных нужд реализовано от аккумуляторных батарей большей мощности с источниками бесперебойного питания. Микропроцессорные терминалы всех комплексов релейной защиты интегрированы в автоматизированную систему управления технологическими процессами в соответствии со стандартом МЭК 61850-8-1(MMS). Также внедрены интеллектуальная система коммерческого учета электроэнергии, цифровые комплексы связи, оборудованы автоматизированные рабочие места для оперативного персонала.