В Геленджике все сточные воды принимаются очистными сооружениями на Толстом мысе. На текущий момент они работают на полной мощности. Учитывая дальнейшее перспективное развитие города, был разработан проект строительства новых очистных сооружений на Тонком мысе.

После окончания строительства стоки из восточной части города будут направлены на очистные на Толстом мысе, а из западной – на очистные сооружения на Тонком мысе.

Сегодня на площадке будущих очистных сооружений идёт разработка котлована и вывоз грунта под административно-бытовой комплекс, вторичные отстойники и аэротенки (1 очередь). Вывезено уже 34 810 тыс. куб. метров, максимальная глубина траншей под аэротенки достигнет 9 метров, длина 100 метров, ширина 50 метров. После подготовки котлованов будет проводиться армирование и бетонирование фундаментных плит.

Всего же до конца 2024 года будут возведены следующие объекты: здания решеток и песколовок; аэротенки 1, 2 и 3 очереди; отстойники; здания доочистки и обеззараживания; здание реагентного хозяйства; резервуары технической воды с насосной станцией; воздуходувная станция; здания под систему обезвоживание осадка; административно-бытовой корпус.

На новых очистных сооружениях сточные воды будут проходить несколько этапов очистки: механическая очистка; биологическая очистка; доочистка на микрофильтрах; обеззараживание ультрафиолетом.

В работе будут применять самый экологически чистый метод обеззараживания при помощи ультрафиолета, который уничтожает бактерии, микробы и вирусы. Также создадут систему доочистки на микрофильтрах, которая позволит возвращать в город техническую воду для полива зеленых насаждений, что сэкономит качественную воду для жителей и гостей курорта.

Администрация Краснодарского края