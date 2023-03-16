Верхневилюйские энергетики выполняют капитальный ремонт ЛЭП

В рамках ремонтной программы 2023 года персонал Верхневилюйского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» выполняет капитальный ремонт линий электропередачи классом напряжения 110/35/10 кВ.

Ремонтные работы начались 1 марта на воздушных линиях напряжением 35 кВ «Маар – Онхой», «Онхой – Верхневилюйск», «Онхой – Далыр», «Далыр – Харбала» За это энергетики уже заменили 25 опор ЛЭП протяженностью 5 км, питающей населённые пункты Онхой, Далыр, Мэйик, Трудовой, Кырыкый, Магас, Ботулу, Сургулук, Кетердех, Хоро, Дюллюкю, Хомустах Верхневилюйского района и пять сёл на территории Вилюйского района.

В настоящее время персонал Верхневилюйского РЭС выполняет ремонт ВЛ 35 кВ «Харбала-Ботулу» находящийся за рекой Вилюй. По данным линиям подаётся электричество в сёла Ботулу, Сургулук и участок Кетердех. С закрытием зимней переправы через реку Вилюй линии и населённые пункты будут отрезаны от районного центра. До этого времени персонал Верхневилюйского РЭС планируют заменить по ВЛ 35/10 кВ 70 опор линии электропередачи.

Далее энергетики направят силы на участок от реки Тюкян до реки Чыбыда основной высоковольтной линии напряжением 110 кВ «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск». Там силами двух бригад планируется заменить 25 П-образных и одну АП-образную опору.

Все ремонтные работы направлены на улучшение надежности и качества электроснабжения населения Верхневилюйского района.