В 2022 году суммарные расходы АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) на охрану окружающей среды составили 210,2 млн рублей, что на 32,4% больше, чем за предыдущий год. Сюда вошли затраты на выполнение природоохранных мероприятий, обеспечение радиационной безопасности, деятельность по обращению с отходами, на охрану и рациональное использование водных ресурсов, охрану атмосферного воздуха и др.

Воздействие предприятия на окружающую среду ежегодно поддерживается на стабильно низком уровне. Валовый выброс вредных химических веществ в атмосферный воздух составил 65% от установленного предельно допустимого выброса, выброс радиоактивных веществ – 0,67 % от предельно допустимого выброса.Сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы предприятие не имеет.

В рамках развития информационно-аналитических систем контроля состояния окружающей среды на ЭХЗ успешно действует объектовая автоматизированная измерительная система производственного экологического мониторинга. Ее задача – обеспечить непрерывный радиационный и химический мониторинг рабочих зон и всей территории промплощадки предприятия, а также территории ЗАТО г. Зеленогорск. На сегодняшний день в составе системы 61 пост контроля.

О радиационной обстановке как на промплощадке, так и в Зеленогорске (также и на других «атомных» территориях) можно в реальном времени узнать в Интернете, на сайте https://www.russianatom.ru.

Радиационная обстановка в районе расположения ЭХЗ соответствует безопасным значениям гамма-фона, свойственным восточно-сибирской части России, ~ 0,15 мкЗв/час, что подтверждает отсутствие серьезного техногенного влияния предприятия на среду обитания человека.

Особое внимание уделяется на Электрохимическом заводе информационно-просветительским мероприятиям в области экологической безопасности. На эти цели ЭХЗ выделил в 2022 году более 750 тысяч рублей. Специалисты предприятия плотно сотрудничают с образовательными учреждениями и общественными организациями региона.

Жалоб и претензий, связанных с воздействием предприятия на окружающую среду, со стороны общественных организаций и жителей Зеленогорска в 2022 году зарегистрировано не было.

Для совершенствования системы экологического контроля приобретаются новые приборы и оборудование, модернизируется существующее оборудование.

Среди крупных экологических проектов, которые сегодня реализуются на предприятии, можно назвать масштабное строительство уже второй установки по переработке обедненного гексафторида урана (ОГФУ). Ввод установки позволит удвоить мощности предприятия по переработке ОГФУ до 20 тысяч тонн в год и более. Только в 2022 году объем переработки на участке составил 11,2 тысячи тонн ОГФУ (с 2009 года – 130,35 тысячи тонн).

В 2022 году в АО «ПО ЭХЗ» успешно прошел наблюдательный аудит корпоративной интегрированной системы менеджмента АО «ТВЭЛ» на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015. Специалисты ООО «Интерсертифика-ТЮФ», представляющего в России международный орган по сертификации TUV Thuringer e.V. (Германия), проверили действующую на предприятии Систему экологического менеджмента.

Аудит подтвердил соответствие деятельности предприятия требованиям международного стандарта и российского законодательства, а также требованиям, принятым АО «ПО ЭХЗ» в области экологической безопасности.

Более подробная информация о деятельности АО «ПО ЭХЗ» в области охраны окружающей среды будет раскрыта в публичном отчете по экологической безопасности за 2022 год, который традиционно публикуется на официальном сайте предприятия. Также в текущем году запланирована презентация экологического отчета ЭХЗ для общественности региона на базе красноярского Информационного центра атомной отрасли.

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» энергетике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляются сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды. Росатом участвует в проектах по сохранению биоразнообразия на нашей планете, занимается лесовосстановлением, очисткой берегов рек, зарыблением водоемов. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской деятельности для сотрудников предприятий Госкорпорации.

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.ecp.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании «ТВЭЛ» созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru