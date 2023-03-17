 

Более 120 млн рублей инвестируют в производство огнестойких кабелей в Чувашии

17 марта 2023, 13:00 191 Время чтения ≈ < минуты
Источник: nta-pfo.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minprom.cap.ru

Фото: minprom.cap.ru

АО "Марпосадкабель" вложит средства в производство огнестойких кабелей. Инвестиционная составляющая проекта по расширению производства - 126,4 млн рублей, из которых 26,4 млн собственные средства.

Как сообщили в минпромэнерго республики, под этот проект предприятие взяло 100 млн рублей в виде займа федерального Фонда развития промышленности по программе "Производительность труда" в рамках одноименного нацпроекта.

На предприятие поступило новое оборудование по двум контрактам - получено крутильное оборудование, одинарная и двойная скрутка жил кабеля. В новом цеху идёт подготовка и ремонт производственной площадки. Предприятие работает в 2 смены по 12 часов. Созданы 4 производственные бригады.

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Метки: МАРПОСАДКАБЕЛЬ, ЧУВАШИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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