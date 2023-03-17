АО "Марпосадкабель" вложит средства в производство огнестойких кабелей. Инвестиционная составляющая проекта по расширению производства - 126,4 млн рублей, из которых 26,4 млн собственные средства.



Как сообщили в минпромэнерго республики, под этот проект предприятие взяло 100 млн рублей в виде займа федерального Фонда развития промышленности по программе "Производительность труда" в рамках одноименного нацпроекта.



На предприятие поступило новое оборудование по двум контрактам - получено крутильное оборудование, одинарная и двойная скрутка жил кабеля. В новом цеху идёт подготовка и ремонт производственной площадки. Предприятие работает в 2 смены по 12 часов. Созданы 4 производственные бригады.