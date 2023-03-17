В соответствии с рамочным соглашением TenneT выбрал три компании – аDura Vermeer, BAM Infra Nederland и Visser & Smit Bouw – для реализации проектов строительства наземных ППС для HVDC-соединений в рамках нидерландской инновационной программы «2 ГВт».

Будущие ППС для преобразования постоянного тока 525 кВ в переменный 380 кВ являются связующим звеном между шельфовыми ВЭС и высоковольтной сетью Нидерландов. Выбранные компании должны разработать проект станционного здания и вспомогательных сооружений, базовая конструкция ППС уже разработана, и необходимо подготовить детальный проект строительства. Работы начнутся в 2024 г. Ожидается, что до 2030 г. будет построено по меньшей мере восемь наземных ППС. Рамочное соглашение может быть продлено, если в течение срока его действия будет объявлено о строительстве новых соединений в рамках программы «2 ГВт».

В настоящее время пропускная способность соединений в Северном море под управлением TenneT составляет ≈7,2 ГВт для экономической зоны Германии и ≈2,8 ГВт для экономической зоны Нидерландов. Реализуемая TenneT программа «2 ГВт» играет решающую роль в управлении переходом на шельфовую ветроэнергетику и, как утверждается, поможет ЕС стать первым в мире климатически нейтральным регионом. Программа сочетает в себе обширный опыт TenneT в области подключения к шельфовой сетевой инфраструктуры с уникальным транснациональным подходом. За счет гармонизации и стандартизации обеспечивается основа для формирования и более быстрого развертывания шельфовой сетевой инфраструктуры в будущем. В то же время значительная пропускная способность трансграничных соединений (до 2 ГВт на энергосистему) позволит сократить количество подключений к сети.

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