Власти Кургана заплатят 500 млн рублей инвестору за переделку старого завода в индустриальный парк. Об этом сообщил губернатор области Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«В Кургане в этом году будет проведен основной объем работ по созданию индустриального парка „Стальмонтаж“ на площадке разрушенного и разворованного завода ЖБИ-1. Работы уже идут. Господдержка проекту оказана. Субсидируем 500 млн рублей затрат инвестора по данному проекту», — пишет в своем telegram-канале Шумков.

Сообщается, что общая сумма инвестиций составила более миллиарда рублей. Власти планируют реконструировать 20 тысяч кв. м. Создано 200 рабочих мест. Шумков также заявил, что готовится продолжение работы над проектом индустриального парка «Курганэнергомаш».«Сейчас туда заводятся дополнительно 5 мгвт электроэнергии, а также проектируются новые цеха по 1500 м кв. под новые небольшие промышленные производства», — указано в посте губернатора.